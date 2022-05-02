В Украине рассказали о новых потерях российской армии

«С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 500 своих военных. Также было уничтожено 1077 танков и 194 самолета ВС России». Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

По данным ведомства, общие боевые потери россиян с 24.02 по 04.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 24500 (+300) человек,

танков – 1077 (+15),

боевых бронированных машин ‒ 2 610 (+43),

артиллерийских систем – 491 (+16),

РСЗО – 163 (+1),

средств ПВО – 81 (+1),

самолетов – 194 (+0),

вертолетов – 155 (+0),

автомобильной техники – 1867 (+24),

кораблей/катеров – 10 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 (+12),

специальной техники – 38 (+0),

крылатых ракет - 87 (+3).