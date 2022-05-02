Захарова: вместе с боевиками «Азова» против России воюют наемники из Израиля

Наемники из Израиля воюют в Украине вместе с подразделениями "Азова", заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Все-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию. Возможно, им будет интересно. В Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники", – отметила она.

По словам Марии Захаровой, есть факты и видеоматериалы, подтверждающие это.