Армия Украины освободила четыре поселения на юге
Вооруженные силы Украины освободили четыре населенных пункта неподалеку от административной границы Николаевской и Херсонской областей, сообщает УНИАН со ссылкой на отчет оперативного командования "Юг".
Согласно данным командования, во временно контролируемом российскими войсками Токмаке россияне шьют форму украинских военных для использования в потенциальных провокациях.
Также было сообщено о двух ракетных ударах, которые были выпущены с Каспийского направления, попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области. Есть раненные и погибшие, хотя точное количество не раскрывается. "Первые три ракеты, выпущенные по Одесской области, сбили силы ПВО. В результате повторной атаки были повреждены объекты инфраструктуры", - говорится в отчете.