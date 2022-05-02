В Красноярске работники управляющей компании в микрорайоне Солнечный покрасили бордюр в желто-синий цвет.

Как пишут региональные телеграм-каналы, это решение возмутило жителей близлежащих домов, которые потребовали перекрасить бордюры в другой цвет.

В управляющей компании заявили, что бордюры уже не первый год красят в желто-синий цвет (совпадает с цветами флага Украины – ред.).

В настоящее время работники управляющей компании перекрашивают бордюр в другой цвет, чтобы не «дискредитировать российскую армию».