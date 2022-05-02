Во время обследования территории, проводимой азербайджанским филиалом UMID BABEC OPERATING COMPANY в азербайджанском секторе Каспийского моря, на глубине 60 метров были обнаружены неизвестные объекты. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

В ходе осмотра, проведенного соответствующими кораблями и специалистами Военно-морского флота, было установлено, что обнаруженные объекты представляют собой шесть крупных корабельных мин (КБ-1), сброшенных в воду без соблюдения норм минирования во времена СССР.

Планируется с 9 мая этого года во взаимодействии с другими государственными органами провести обезвреживание обнаруженных мин и поисково-спасательные работы с соблюдением мер безопасности в зависимости от погодных условий, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.

Район обнаружения мин временно закрыт для движения судов в целях безопасности. В азербайджанском секторе Каспия работы гражданского назначения продолжаются в обычном порядке.