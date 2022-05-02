Валерий Меладзе и Вера Брежнева отказались выступать перед российскими туристами в Турции

Артисты Валерий Меладзе и Вера Брежнева отменили концерт для российских туристов, который должен был пройти в турецком отеле Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на менеджера отеля.

«Отказались прилетать в Турцию, поэтому отменили… Певцы сами отменили, получается, концерты здесь. Сами же певцы… Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты», — сообщила менеджер отеля.

Собеседница подтвердила, что выступать для туристов из России должны были Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак.