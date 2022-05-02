Израиль будет импортировать пшеницу из Азербайджана

Израиль рассчитывает в 2025 году начать закупки пшеницы в Азербайджане, сообщает израильское издание Al-Monitor.

«На данном этапе Азербайджан не выращивает достаточно пшеницы для экспорта, но страна планирует масштабный проект по расширению производства пшеницы, по завершении которого не только будет выращиваться достаточно пшеницы для внутреннего пользования, но и для экспорта. Для продвижения этого проекта Израиль предоставит азербайджанской стороне новейшие агротехнические технологии для выращивания зерновых с целью закупки пшеницы уже в 2025 году», - пишет издание.

Как сообщает Al-Monitor, через две недели запланирован визит в Азербайджан министра сельского хозяйства Израиля Одеда Форера с группой израильских специалистов в области сельского хозяйства. «Хотя основной темой их визита будет пшеница, они обсудят и другие вопросы. Израиль планирует развивать и продвигать сельское хозяйство в Азербайджане с помощью всевозможных передовых технологий», - сообщается в опубликованной статье.