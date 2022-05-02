Евросоюз готовит санкции против патриарха Кирилла
Евросоюз предлагает ввести санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на документ.
«Согласно документу, с которым «Франс Пресс» ознакомилось в среду, Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении главы Русской православной церкви, патриарха Кирилла», - говорится в сообщении агентства, где уточняется, что предложение вносится в рамках шестого пакета мер в ответ на войну РФ в Украине.