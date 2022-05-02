Глава Еврокомиссии анонсировала санкции против Сбербанка и крупных российских гостелеканалов

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти. Об этом она написала в Twitter.

"Теперь мы предлагаем запрет на [импорт] российской нефти. <...> Мы постепенно откажемся от российской нефти в установленном порядке", - говорится на странице фон дер Ляйен в Twitter.

Фон дер Ляйен подтвердила, что в рамках новых санкций Евросоюза против России будет запрещено вещание трех крупных российских гостелеканалов. Она также сообщила, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций против России предложила отключить от межбанковской платежной системы SWIFT еще три российских банка, включая Сбербанк. "Мы намерены отключить от SWIFT Сбербанк - крупнейший российский банк - и два других крупных банка", - написала глава Еврокомиссии.