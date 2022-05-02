В Ереване снова протесты. Полиция задерживает оппозиционеров

В Ереване продолжаются акции протеста. Сегодня рано утром протестующие, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыли Киевский мост, связывающий центр города с южными и юго-западными районами армянской столицы.

На проезжей части моста выстроились грузовики и бетономешалки. Участникам акции удалось таким образом парализовать движение на одной из самых загруженных транспортных артерий Еревана. На место прибыли специальные подразделения полиции «Красные береты», которые пытались открыть движение для машин, сообщают армянские СМИ.

Аналогичная ситуация в районе проспекта Баграмяна - там, а также на Давиташенском мосту перекрыта эстакада. В районе проспекта Баграмяна начались задержания участников акций неповиновения. Происходят потасовки и небольшие стычки между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами. Некоторых активистов поместили в полицейские автозаки. Участники акции скандируют «Армения без Никола».