Россияне уничтожили шесть подстанций для поставок Украине западного оружия

Российские военные ударами высокоточного оружия большой дальности уничтожили шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, через которые украинским войскам на Донбассе поставлялись вооружения и боеприпасы производства США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка, через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран", - цитирует Конашенкова РИА Новости.