Гурбанов чередовал предложения на азербайджанском и русском, а переводчики синхронно переводили на другие иностранные языки, учитывая интересы футболистов, не понимающих по-азербайджански.

Главный тренер «Карабаха» отдельно поздравил футболистов, которые впервые стали чемпионами с командой.

«Титул чемпиона есть не у каждого. Это сильно поможет вам в дальнейшем. Я еще раз поздравляю вас! Это был очень тяжелый сезон. Но мы должны работать еще больше, с еще большим желанием, должны еще больше тренироваться. Мы не должны останавливаться на этом. Если у нас есть потенциал, мы должны идти вперед. Я как тренер буду стараться, чтобы вы улучшали свое мастерство, чтобы у вас было больше побед и титулов. Еще раз от души поздравляю!» - сказал Гурбан Гурбанов.

Вчера «Карабах» в 9-й раз стал чемпионом Азербайджана. Восемь титулов из девяти команда выиграла под руководством Гурбанова.