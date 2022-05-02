Евросоюз может ввести санкции против «Беларуськалия»
Евросоюз предложил ввести санкции против ОАО "Беларуськалий", "Белорусской калийной компании" и белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан”, передает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
"ЕС предложил ввести санкции в отношении... ОАО "Беларуськалий" и его экспортного подразделения - "Белорусской калийной компании" в рамках шестого пакета мер, который государства-члены обсудят в среду", - приводит Bloomberg слова источника.
Согласно данным источника агентства, также Евросоюз предложил ввести санкции в отношении белорусского нефтеперерабатывающего завода "Нафтан".