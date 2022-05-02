Nar и Союз волонтерских организаций Азербайджана подписали меморандум

Меморандум предусматривает реализацию совместных мероприятий и проектов Nar и Союза волонтерских организаций для поддержки продвижения волонтерства в Азербайджане, а также обмен опытом.

Между Nar и Союзом волонтерских организаций Азербайджана подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Меморандум подписали Гуннар Панке, генеральный директор Nar, и Юсиф Валиев, председатель Союза волонтеров.

«Как представитель самого молодого оператора мобильной связи в стране я рад выразить нашу поддержку развитию волонтерства. Я уверен, что специальный тариф, который мы подготовили в соответствии с требованиями волонтеров, внесет лепту в работу организации, обеспечив более удобное общение между волонтерами», — сказал Гуннар Панке.

Юсиф Валиев: «Как Союз волонтерских организаций Азербайджана, членами которого являются 22 волонтерские организации, мы рады начать сотрудничество с мобильным оператором Nar. Мы верим, что это сотрудничество создаст новые возможности для азербайджанских волонтеров и будет способствовать развитию волонтерства».

В целях обеспечения эффективной координации между азербайджанскими волонтерами и облегчения их общения мобильные звонки между волонтерами будут бесплатными благодаря специально созданному тарифу Nar.