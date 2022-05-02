Зеленский рассказал, что Украина будет считать победой в войне против России

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, что Украина будет считать победой в войне против России.

По его словам, победой для Украины станет вытеснение российских войск в их положение до 24 февраля, а после - возвращение Крыма.

"Восстановить территориальную целостность. Наша задача номер один - это отправить и дожать войска России на те территории, где они были до 24 февраля. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно, и все же я считаю, что мы сможем потом, показав свою прочность, а мы ее демонстрируем, затем перейти на дипломатический путь, потому что любая война заканчивается дипломатией", - цитирует Зеленского РБК-Украина.