Кто следил за премьер-министром Испании?

"Незаконное прослушивание телефонов было доказано в ходе проверки, которая продолжается до сих пор и охватит всех членов правительства. Мы сообщаем проверенные и достоверные факты, а не предположения. Это очень серьёзные факты, которые демонстрируют, что вторжения имели место за пределами государственных учреждений и вне закона", - заявил глава администрации премьер-министра Испании Феликс Боланьос.

В качестве предполагаемых заказчиков взлома испанские власти называют "иностранных экстремистов".

Напомним, что скандал вокруг шпионской программы Pegasus разразился летом прошлого года, когда в результате журналистского расследования выяснилось, что власти стран, получившие в свое распоряжение ПО Pegasus, злоупотребляли возможностями софта и следили не только за преступниками и террористами, но и за журналистами, правозащитниками, общественными и политическими лидерами, чиновниками, крупными бизнесменами. Правозащитные организации получили доступ к списку номеров, за которыми велась слежка — это 50 тысяч человек из 50 стран, включая и Азербайджан.