Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире канала «Украина 24» заявил, что президент России Владимир Путин желает воссоздать СССР. Для этих целей он хочет захватить почти все бывшие страны Советского Союза, кроме Азербайджана.

«Хочет ли он (Путин – ред.) захватить Молдову? Ну конечно, да. Что он хочет? Программа-максимум: Украина вся, Молдова, Беларусь, Грузия, Казахстан, страны Балтии, мог бы на Польшу кинуться, но уже нет, раньше мог бы. Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан… почему нет? Все в торбу (мешок – ред.). Кыргызстан туда же. Армению еще назову. Не назвал Азербайджан. С Азербайджаном трудно, там сфера влияния Турции. У Азербайджана очень хорошая армия, владеет мощнейшим турецким и израильским оружием. Вооружена армия… С Азербайджаном сложности, там турецкое влияние очень сильное. Сомневаюсь насчет Азербайджана», - заявил Д.Гордон.