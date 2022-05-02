ПКК ударила по позициям турецких военных: есть погибший
Турецкие военные нейтрализовали не менее 24 террористов ПКК в зоне операции «Оливковая ветвь» на севере Сирии, говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
Сообщается, что террористы нанесли ракетный удар по позициям турецких военных, в результате чего тяжелое ранение получил лейтенант Талха Бахадыр. Несмотря на усилия врачей жизнь турецкого военнослужащего спасти не удалось.
По предварительным данным, турецкая армия нейтрализовала 24 террориста.