В США считают, что Иран создаст атомную бомбу через несколько недель

По оценке администрации США, Иран вплотную подошел к «ядерному порогу» и в случае принятия политического решения может в течение считанных недель стать обладателем атомного оружия, пишет The Arab News.

Столь короткий срок превращения в ядерную державу при наличии средств значительно усиливают позиции Ирана не только в диалоге с США о возвращении к соглашениям.

После прихода к власти администрация президента Джо Байдена назвала возвращение к Венским соглашениям с Ираном одной из основных своих задач. Стороны провели несколько раундов переговоров, но к соглашению так и не пришли.

Цитируемый изданием представитель организации United Against Nuclear Iran Джейсон Бродский отметил, что Иран постоянно «испытывал границы, а западные страны ни разу не наказали его за их нарушение». В результате у Тегерана есть современные центрифуги и значительное количество урана, обогащенного до 60%.