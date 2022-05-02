Россия запретила въезд премьер-министру и главе МИД Японии
Власти запретили въезд на территорию России премьер-министру Японии Фумио Кисиде, главе японского МИД Ёсимасе Хаяси и ряду других высокопоставленных чиновников, бизнесменов и деятелей науки, говорится в заявлении МИД России.
Согласно сообщению, всего в список попали 63 гражданина Японии.
В МИД сообщали, что власти Японии развернули «беспрецедентную антироссийскую кампанию». Вместе с тем запрет на въезд в страну перечисленных лиц также стал ответом на антироссийские санкции Токио.