Евросоюз изучает вопрос поставок Молдове военной помощи

Евросоюз рассматривает возможности предоставления дополнительной военной помощи Молдове, заявил на пресс-конференции глава Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с визитом в Кишиневе.

"Мы сейчас обсуждаем, какие дополнительные военные возможности мы можем предоставить Молдове. Для нас очень важно не допустить эскалации в Молдове и в Приднестровье", - цитирует Мишеля ТАСС.

Глава Евросовета подчеркнул, что в рамках военной помощи Молдове ЕС уже принял решения по "предоставлению логистических возможностей и возможностей в сфере кибербезопасности".