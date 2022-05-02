Шойгу: украинские военные надежно заблокированы на «Азовстали»

«Оставшиеся украинские военные в Мариуполе надежно блокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь». Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, неоднократные предложения выпустить мирных жителей и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения в соответствии с нормами международного права были проигнорированы.

Напомним, что ранее сегодня Шойгу вновь заявил о полном контроле над Мариуполем.