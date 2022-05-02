Дарья Храмочкина, собкор, Стамбул 13:12

Один из заметных сюжетов последних дней - критические высказывания украинского президента Владимира Зеленского в адрес турецкой политики и реакция, которую они вызвали в Турции. Трудно понять, какая муха укусила Владимира Зеленского, когда в интервью греческому, а значит – заведомо враждебному Турции изданию он сказал следующее:

«Например, у нас есть поддержка и Турции, и Греции. Но я вам скажу честно, что у нас есть вопросы и к Турции, и к Греции. <...> С одной стороны Турция работает в качестве посредника и поддерживает Украину в важных аспектах, с другой стороны мы видим, что Турция параллельно готовит несколько туристических маршрутов. Специально для российского туризма. Как президент я должен сказать, что если мы хотим иметь дружеские отношения, то это неприемлемо. Это двойные стандарты. Это нечестно. Именно поэтому я обращаю внимание Турции на эти противоречия, я считаю, что надо сделать выбор - за правду или нет». Это стало подобно взрыву гранаты. И реакция турецкого истеблишмента последовала незамедлительно. Лидер партии националистов и союзник Эрдогана по правящей коалиции в парламенте Девлет Бахчели заявил: «Учитывая отношение стран мира к русско-украинской войне, господин Зеленский должен использовать очень уважительный стиль речи по отношению к турецкому народу. Турция является единственной страной, которая на сегодняшний день стремится разрешить русско-украинскую войну и прийти к миру. <...> Было бы лучше, если бы Зеленский доверял турецкому народу, а не Греции». Шамиль Тайар член правящей AKP был менее дипломатичен: «Зеленский обиделся на Турцию за то, что она принимает российских туристов. Отправляй БПЛА. Принимай тысячи сирот. Доставляй сотни грузовиков с гуманитарной помощью. Пытайся принести мир. А ты начинаешь нести чушь по греческому каналу. Тупой комик!»

Словом, скандал приключился изрядный. Конечно, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что высказывание Владимира Зеленского о двойных стандартах Турции, распространенное в турецких СМИ, было вырвано из контекста в попытке разрушить турецко-украинские отношения – но в это в Анкаре практически никто не поверил. Как говорится, слово не воробей, а в контексте или не в контексте оно оказалось – дело уже десятое.

С одной стороны Владимира Зеленского понять вполне можно. Его страна подверглась российской агрессии, нервы на пределе, каждый день гибнут граждане Украины, включая детей. Но как молодой президент молодого государства он еще слаб в геополитике. А потому не понимает, что даже Турция не будет сражаться за украинцев до последнего турка, не говоря уже о прочих европейцах, включая греков. Эрдоган, как лидер мирового масштаба, видит конфликт, если можно так выразиться, целиком, а не отдельными фрагментами. А потому находит в нем и положительные, и отрицательные стороны для Турции. Подчеркну – именно для Турции, поскольку турецкий президент – он не пророссийский и не проукраинский. Он – протурецкий, и это главное его достоинство.