- предприятие не оборудовано огнетушителями в соответствии с требованиями нормативных документов;

В связи с этим Государственная противопожарная служба провела проверку нефтесборных пунктов №1 и №3 Общества с ограниченной ответственностью AzGerneft в Сабунчинском районе города Баку. Выяснилось, что выявленные недостатки представляют прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства:

Государственная служба пожарного надзора МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности в стране.

- первичные огнетушители с истекшим сроком годности не заменены на новые;

- плотины вокруг нефтебаз не установлены в соответствии с требованиями норм и правил;

- непригодные маслобаки в пунктах хранения нефти не были капитально отремонтированы и оборудованы вентиляционными клапанами;

- проржавевшие детали не восстанавливались и не перекрашивались светлой краской для защиты от солнечных лучей, не приводились в соответствие с требованиями норм и правил;

- территория не расчищена от горючих нефтеотходов, сухой травы и кустарников;

- верх и борта резервуаров не очищены от нефтепродуктов.

Таким образом, продолжение эксплуатации объекта в сложившейся ситуации неизбежно приведет к распространению пожара, который может возникнуть там в любой момент, что станет причиной трагедии.

С учетом изложенного в целях защиты жизни и здоровья людей, имущественных интересов государства, национального богатства, окружающей среды, всех видов имущества от пожаров, которые могут возникнуть вследствие нарушения норм и правил пожарной безопасности, на основе существующего законодательства принято решение о приостановке эксплуатации резервуаров №№ 1, 3, 5, 7, где хранятся нефтепродукты.