В Мариуполе россияне готовят «парад победы» на 9 мая: в город прибыл новый куратор по «ДНР» и «ЛНР»

Отмечается, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей россияне отказываются от "праздника", в том числе имитации "военного парада". Сейчас в отдельных районах Донецкой и Луганской областей не проводится подготовительных работ по этим вопросам.

Куратор отношений с «ЛНР» и «ДНР», первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко прибыл в разрушенный Мариуполь - заниматься организацией 9 мая, сообщает Главное управление разведки.

"Поэтому Мариуполь, по планам россиян, должен стать центром "торжеств". С этой целью в городе проводится срочная уборка центральных улиц от завалов, тел убитых и неразорвавшихся российских боеприпасов. Продолжается широкомасштабная пропагандистская кампания, в ходе которой россиянам будут демонстрироваться сюжеты о "радости" местных жителей от встречи с российскими военными", - сообщает ГУР.

Отмечается, что для подготовки соответствующих материалов Мариуполь посещал Владимир Соловьев и глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.