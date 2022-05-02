В Белгороде убрали памятник бабушке с флагом СССР. Его поставили накануне

Власти Белгорода убрали только что установленный памятник пожилой женщине с флагом СССР, сообщает Meduza со ссылкой на мэра города Антона Иванова.

Памятник был установлен напротив кинотеатра «Победа» в центре города 3 мая. Практически сразу, по словам мэра, он начал подвергаться актам вандализма. Дошло до попыток вскарабкаться на скульптуру. «Убрали... Морализаторством заниматься не буду, думаю, большинство и так все понимает», - сказал мэр.

Иванов сообщил, что новое место для памятника выберут таким образом, чтобы у жителей не было «возможности контактировать» с ним.