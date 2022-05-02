"В среду в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, Автозаводское шоссе, возле дом №65, железнодорожная станция Игумново. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу №3. Происходит горение железнодорожной цистерны с растворителем на открытой территории", - указывают в ведомстве.

Цистерна с растворителем загорелась в Дзержинске Нижегородской области. Пожару присвоен третий ранг сложности, сообщили в среду в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пишет ТАСС.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили журналистам, что угрозы для населенных пунктов и населения нет, причина возгорания устанавливается. Приведен в готовность пожарный поезд.

Специалисты управления Роспотребнадзора организовали пробы атмосферного воздуха после произошедшего. "После поступления информации о возгорании в промзоне Дзержинска специалистами управления Роспотребнадзора вместе с лабораторией незамедлительно организован отбор проб атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки с учетом направления ветра", - добавили в ведомстве.

Отметим, 1 мая на федеральном казенном предприятии «Пермский пороховой завод» произошел пожар. В результате погибли две работницы завода.