Кремль о встрече Путина с Папой Римским

«Договоренностей о встрече президента России Владимира Путина с Папой Римским Франциском нет, и такие инициативы должны идти по линии дипслужб». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что никаких инициатив по этому вопросу озвучено не было, и не стал давать оценку необходимости такой встречи.

Ранее Папа Римский заявил в интервью, что готов отправиться в Москву для встречи с Путиным, чтобы содействовать урегулированию конфликта в Украине.