В Казахстане завели уголовное дело на сторонника «русского мира»

После публикации в соцсетях поста о том, что нужно передать России казахстанские города Уральск, Петропавловск и Павлодар, казахстанские полицейские задержали его автора – Максима Яковченко. В отношении него начато досудебное расследование по уголовной статье «Разжигание межнациональной розни», максимальное наказание по которой предусматривает до 7 лет лишения свободы.

«Пользователь социальной сети Максим Яковченко разместил пост, содержащий провокационную информацию, которая вызвала широкий общественный резонанс. В своем посте он пишет, что нужно передать России несколько городов Казахстана. Данным высказыванием он дал повод для возникновения межнациональной розни. По данному факту Департаментом полиции возбуждено уголовное дело по статье 174 УК РК (Разжигание межнациональной розни). Департамент полиции обращается ко всем пользователям социальных сетей — не поддаваться на подобные провокационные посты и не способствовать дестабилизации обстановки. А также напоминает, что подобные провокационные высказывания являются уголовно наказуемым деянием. Всем гражданам необходимо сохранять уважительное отношение друг к другу. Подобные вбросы имеют одну единственную цель – посеять смуту в нашем обществе и создать причины для конфликтов. Поэтому будьте благоразумны и не поддавайтесь на провокации», — говорится в официальном пресс-релизе полиции.