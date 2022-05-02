Что ищет ХАМАС в Москве?

Эмиссары палестинского движения ХАМАС прибыли минувшей ночью в Москву, где намерены провести серию встреч с российскими официальными лицами, сообщает ТАСС.

Согласно информации, в делегацию вошли замглавы Политбюро ХАМАС за рубежом Муса Абу Марзук и еще двое представителей его руководства Фатхи Хамад и Хусам Бадран. Отмечается, что на переговорах в Москве они планируют обсудить ситуацию вокруг Иерусалима, палестинское досье в целом и отношения с Россией.

Вместе с тем, по данным телеканала Al Mayadeen, в Москве запланирована их встреча со спецпредставителем президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Эмиссары ХАМАС намерены провести консультации в Госдуме и Совете Федерации. Телестанция также информирует об их ожидаемой встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.