Оппозиция заблокировала в Ереване ресторан, где обедали дипломаты Евросоюза

Представители армянской оппозиции во главе с депутатом парламента Айком Мамиджаняном на несколько минут заблокировала ресторан в центре Еревана, где обедали дипломаты из диппредставительства Евросоюза и послы некоторых стран ЕС, передает ТАСС.

"Нам сейчас сказали, что в этом ресторане обедает посол ЕС Андреа Викторин, а также послы разных стран Евросоюза. Мы, конечно, желаем им приятного аппетита. Но разве они не замечают, что творится в Армении?.." - сказал Мамиджанян, после чего активисты начали скандировать "позор, позор".

Несколько участников акции протеста захотели войти в ресторан, однако полиция перекрыла вход.