Песков обвинил Киев в непоследовательности в переговорах

«Непоследовательная позиция Украины не дает уверенности, что переговорный процесс с Россией может быть результативным». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что время для ведения переговоров между Киевом и Москвой прошло.

Песков также заявил, что Киев каждый день меняет свою позицию на переговорном треке с Москвой.

«Они каждый день меняют свою позицию», - цитирует его ТАСС.