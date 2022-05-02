Еврокомиссия предложила сделать исключения из санкций против российской нефти

Еврокомиссия (ЕК) предложила сделать исключения из нефтяных санкций против России для стран Евросоюза, сильно зависящих от российской нефти, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

"Мы предложили учесть особую ситуацию государств [ЕС], которые в силу своего географического положения сильно зависят от российской трубопроводной нефти. Мы следим за тем, чтобы наши меры не были несбалансированными и чтобы все страны имели доступ к получению нефти, - цитирует его ТАСС.