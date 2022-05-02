Кремль назвал санкции обоюдоострым оружием

«Кремль наблюдает за процессом подготовки шестого пакета санкций Евросоюза против России, просчитывая самые разные варианты развития событий». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, страны, пытающиеся нанести ущерб России введением санкций, вынуждены сами платить за них большую цену, и для жителей Европы стоимость таких мер будет увеличиваться каждый день.

«В целом, если говорить о санкционном поприще, о санкционных устремлениях американцев, европейцев и других стран, то оружие это обоюдоострое. Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену, и они уже это делают. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день», - сказал представитель Путина.