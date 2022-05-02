Филипп Киркоров: Нас выдавливают из страны

Киркоров заявил, что он в ужасе от того, что его слова в защиту Галкина и Пугачевой «не услышали», и что ему твердят, что он не должен заступаться за своих друзей из-за «альтернативной» позиции.

По словам артиста, сам он патриот России и для него «большой честью» стали поздравления президента РФ Владимира Путина с юбилеем, а также то, что на его юбилейные концерты пришло более 30 тысяч человек в Москве и Санкт-Петербурге: «Но местечковые «постовые» настолько извращают, «эксбиционируют» в страхе за кресло под своей пятой точкой, что побуждают людей к страху, выдавливая их из страны», приводит РБК слова Киркорова.

Несколько дней назад, Симоньян во время эфира ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», в частности, заявила, что шоумен, о котором «достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере» женился «на пожилой женщине». Симоньян назвала его «лживым-перелживым» человеком, который тем не менее позволяет себе «обливать помоями» Россию. После этого Киркоров записал видео, в котором призвал Симоньян не «гнобить» Пугачеву и Галкина, а также заявил о том, что россиянам нужно прекратить внутренние распри, которые усугубляют раскол внутри страны.

В комментарии для Telegram-канала Собчак Киркоров также заявил, что «никто не имеет права обсуждать и очернять публично личную жизнь кого бы то ни было». «Мои слова об агрессии, которая все больше определяет стиль общения в публичном пространстве, очень правильные... Я человек чести, и никогда не отступлюсь от своих принципов и своих друзей, и готов защищать их в публичном и не публичном пространстве».