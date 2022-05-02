Песков опроверг заявление Украины о штурме «Азовстали»

«В Мариуполе российские военные заблокировали завод «Азовсталь», но штурмовать его не начинали, хотя фиксируют периодические попытки находящихся там людей открыть огонь». Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, Владимиром Путиным был публично отдан приказ об отмене штурма.

«Штурма нет. Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Другого пока сказать нечего», - добавил он.

Также Песков назвал чушью публикации западных СМИ о том, что 9 мая Владимир Путин может объявить войну Украине и ввести всеобщую мобилизацию.