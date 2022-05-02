Для Навального готовят «тюрьму в тюрьме» в колонии строгого режима

Алексей Навальный сообщил в своих соцсетях, что заключенные из колонии строгого режима ИК-6, расположенной в Мелехово во Владимирской области, рассказали о готовящейся отдельно для него «тюрьмы в тюрьме».

«Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют „тюрьму в тюрьме” для меня. Говорят, если гуглить Мелехово, будут рассказы зэков о том, как там выдирают ногти», — написал Навальный.

Как передает Meduza, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, в свою очередь, заявила, что хотя пытки к заключенным применяются во многих российских колониях, ИК-6 — «чудовищное место даже по таким безумным меркам». В подтверждение своих слов Ярмыш привела многочисленные свидетельства СМИ о применении пыток к заключенным колонии. Официально о переводе Навального в ИК-6 не сообщалось.