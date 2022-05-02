Kapital Bank на Глобальной ежегодной встрече, посвященной 100-летию BAFT

В мероприятии Kapital Bank был представлен в лице советника председателя правления по международным связям Вугара Садига и руководителя офиса технологических решений Фарида Самедова. Фарид Самедов также является участником программы будущих лидеров BAFT, цель которой — выявить и поддержать развитие талантливых лидеров в постоянно трансформирующейся банковской индустрии.

В этом году глобальная встреча BAFT, организованная в гибридной форме — как виртуально, так и очно в Вашингтоне, округ Колумбия, была посвящена 100-летнему юбилею организации. Мероприятие запомнилось выступлениями международных экспертов, сессиями на различные темы и двусторонними встречами для обмена мнениями между участниками. На повестке дня были такие темы, как глобальная экономика и будущее сферы труда, диджитализация и технологии, новые вызовы, влияющие на мировую экономику и ее стабильность, экологическое, социальное и корпоративное управление и другие вопросы.

Kapital Bank является членом Американской банковской ассоциации (American Bankers Association) с 2017 года и является единственным финансовым учреждением из стран СНГ, представленным в ассоциации.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 105 филиалах и 23 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/krdt, для заявки на карту рассрочки BirKart: https://kbl.az/tkstcrd.