Ильхам Алиев назначил спецпредставителя президента по Зангиланскому району
4 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении специального представителя в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, сообщает пресс-служба главы государства.
Согласно распоряжению, Гаджиев Вахид Расим оглу назначен специальным представителем президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, определенный указом №1386 президента Азербайджанской Республики от 7 июля 2021 года "О новом разделении экономических районов в Азербайджанской Республике".