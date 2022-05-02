Русская православная церковь обвинила Папу Римского

Папа Римский Франциск в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera некорректно передал его разговор с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом от 16 марта, подобные высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквями. Об этом говорится в официальном разъяснении службы коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, опубликованном в среду на сайте ОВЦС.

"Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время", - говорится в заявлении ОВЦС.

Общение духовных лидеров состоялось 16 марта по видеосвязи. Тогда пресс-служба Святого престола сообщила о том, что папа Римский Франциск призвал патриарха Кирилла "объединить усилия во имя мира". В ОВЦС по итогам встречи сообщили, что стороны обсудили ситуацию на Украине, уделив особое внимание "гуманитарным аспектам текущего кризиса и действиям Русской православной церкви и Римско-католической церкви по преодолению его последствий". Папа Римский и патриарх Кирилл также выразили надежду на "скорейшее достижение справедливого мира", отмечали в ОВЦС.