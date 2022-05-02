«Репортеры без границ» обрушились на Армению: Нет свободы слова и безопасности для журналистов

Согласно авторам доклада, в Армении основными источниками новостей являются социальные сети, к которым ежедневно обращаются две трети населения. После «бархатной революции» 2018 года медиаландшафт вырос. Большинство вещательных и печатных СМИ, связанных с крупными политическими и коммерческими интересами, продолжают сталкиваться с давлением, касающимся их редакционной политики.

Средства массовой информации в Армении остаются поляризованными. Страна сталкивается с беспрецедентным уровнем дезинформации и разжигания ненависти, особенно в отношении конфликта между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Armenia Today, об этом говорится докладе международной правозащитной организации «Репортеры без границ» о свободе СМИ за 2022 год.

Поляризация средств массовой информации отражает поляризацию политической сцены: большинство СМИ близки к политическим лидерам, появившимся после 2018 года, в то время как другие остаются верными старым олигархам. Только горстка СМИ демонстрирует независимость.

Правовая база сектора недостаточно защищает свободу прессы и не соответствует европейским стандартам. Недавние реформы не решили проблем, связанных с дезинформацией и приказами о неразглашении информации. Наоборот, криминализация клеветы, размер штрафа за которую увеличился втрое, представляет серьезную угрозу для журналистов. Доступ к публичной информации ограничен правительством, говорится в докладе.

Отмечается, что большинство СМИ контролируются людьми, близкими к политическим движениям, или поддерживаются влиятельными общественными деятелями. Немногие СМИ перешли на модели платной подписки, а рынок рекламы остается недостаточно развитым, что ограничивает финансовую независимость частных СМИ. Государственные СМИ воздерживаются от любой критики правительства.

Подчеркивается, что 2021 год был сложным для СМИ и журналистов из-за последствий войны в Карабахе, запланированных выборов и пандемии. Нападение министра на журналиста из оппозиционного издания, за которым последовали месяцы расследования, закончившегося непризнанием судом вины министра, представляет собой серьезный удар по свободе прессы. В целом насилие в отношении журналистов остается безнаказанным, говорится в докладе организации «Репортеры без границ».