Употреблял марихуану: в Баку судят водителя резонансного ДТП

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Джамшида Исмаилова, жителя Кедабекского района, 1985 года рождения, обвиняемого в ранении 9 человек и убийстве одного в Гарадагском районе. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Как сообщает корреспондент Haqqin.az, уголовное дело ведет судья Ахмед Гулиев. Предварительное судебное заседание назначено на 5 мая.

Отметим, что дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 17 декабря прошлого года на дороге Баку-Алят. Микроавтобус Ford Transit с регистрационным номером 99-CA-495, которым управлял Исмаилов, столкнулся с автомобилем ВАЗ 2105 с регистрационным номером 50-DU-435, которым управлял житель Саатлы Ровшан Алиев.

В результате аварии пассажир микроавтобуса Али Алили 2010 г.р. скончался в больнице через 13 дней. Еще 9 человек получили различные травмы.