Яхта покинула побережье Мексики в конце марта и 12 апреля направилась к островам Фиджи. Ожидалось, что яхта достигнет российского порта Владивосток. Однако правоохранительные органы Фиджи арестовали судно по запросу спецслужб США. Члены экипажа яхты были задержаны за незаконный вход в порт островного государства, а 25 членов экипажа - оштрафованы за нарушение таможенных правил Фиджи.

Согласно официальным документам, яхта принадлежит компании Millemarin Investments, зарегистрированной на Каймановых островах. Бенефициаром этой компании является Эдуард Худайнатов, бывший генеральный директор российского государственного энергетического гиганта «Роснефть». Выступая от имени судовладельца, адвокаты заявили, что Худайнатов не имеет никакого отношения к Керимову и не находится под санкциями. Поэтому и ходатайствовали перед судом об изменении решения об аресте. Однако Верховный суд Фиджи сослался на представленные США доказательства того, что Худайнатов, названный владельцем яхты, на самом деле является бенефициаром Каримова. В результате ходатайство адвокатов об изменении решения о задержании яхты было отклонено. Это решение открывает путь правительству США к конфискации яхты стоимостью 400 миллионов долларов.

По оценкам Bloomberg, состояние Керимова составляет около 14,4 миллиарда долларов. Он является владельцем финансовой и промышленной группы «Нафта Москва» в России, а его семья владеет контрольным пакетом акций «Полюс Золото», которая претендует на звание крупнейшего производителя золота в России.

Amadea, построенная немецкими производителями яхт Lürssen, имеет длину около 100 метров и может вместить 16 гостей в восьми каютах. На борту расположены тренажерный зал, салон красоты, бар и стеклянный лифт. На яхте также имеется пейзажный бассейн, еще один бассейн на частной террасе владельца, джакузи и вертолетная площадка.