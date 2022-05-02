Евросоюз хочет расширить энергетическое и торговое сотрудничество с Азербайджаном

Евросоюз заинтересован в расширении энергетического и торгового сотрудничества с Азербайджаном, заявил посол Европейского союза в Баку Петр Михалко.

«Южный Газовый коридор - очень важный совместный проект. Энергетическое сотрудничество должно еще больше расширяться, ЕС заинтересован в этом», - цитирует его Interfax.

Михалко добавил, что Евросоюз также заинтересован в расширении торгового сотрудничества с Азербайджаном: «Рынок ЕС остается рынком номер один для Азербайджана. 51% экспорта Азербайджана направляется на европейский рынок. Согласно показателям за 2021 год, мы достигли допандемийного уровня. Мы хотим расширения торгового сотрудничества с Азербайджаном, чтобы больше азербайджанских товаров поступало на европейские рынки, и надеемся, что новое соглашение (о стратегическом партнерстве – ред.) будет способствовать этому».