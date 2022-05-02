Экипаж крейсера «Москва» мог более чем наполовину состоять из военнослужащих срочной службы. Об этом пишет «Агентство» со ссылкой на два источника.

Один из источников, постоянно общающийся с родными членов экипажа «Москвы», утверждает, что на корабле было примерно 300 срочников.

«Это обычная практика на всех кораблях, «Неустрашимый», к примеру, с такой же комплектацией. Нужны матросы «принеси-подай», все срочники ВМФ распределены по кораблям», — заявил он.

Напомним, что крейсер «Москва» затонул 13 апреля. Украинские власти сообщали, что он был подбит ракетой, Минобороны России утверждало, что на корабле случился пожар, не уточняя причин.