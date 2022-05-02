Россияне прорвались на завод «Азовсталь» в Мариуполе

Российские войска прорвались на территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, где находятся украинские военные и мирные граждане. Связь с защитниками города отсутствует. Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

На «Азовстали» идут тяжелые бои.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко частично подтвердил информацию СМИ. В прямом эфире национального телемарафона он заявил: «Сегодня идут тяжелые бои на территории крепости нашей, «Азовсталь». Наши парни боронят эту крепость, но очень тяжело, потому что работают по этой крепости из тяжелой артиллерии, работают танками, работает авиация, корабли подошли и тоже гасят по этой крепости».

Украинские СМИ напоминают, что российские военные начали штурм завода вчера, 3 мая. Они применяли бронетехнику и танки, пытались высадить десант с помощью катеров и задействовали огромное количество пехоты. Украинские защитники пообещали сделать все возможное, чтобы отбить атаку. Однако с тех пор они не выходили на связь.