Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате специального представителя президента в Зангиланском районе Вахида Гаджиева в связи с его назначением на эту должность, сообщает официальный сайт главы государства.

До назначения специальным представителем президента Азербайджана по Зангиланскому району Вахид Гаджиев в течение двух лет занимал должность председателя правления компании Agro Dairy. В.Гаджиев также возглавлял дочернюю компанию ООО Agro Dairy Operation.

Ранее же Гаджиев работал в нефтяном секторе, 13 лет занимал различные высокие должности в компании BP Azerbaijan. Был бизнес-менеджером по разработке торговых операций и руководителем аппарата.