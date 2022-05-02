Родственники и врачи Саакашвили обратились за помощью к Байдену

Близкие экс-президента Михаила Саакашвили и шестеро грузинских медиков обратились к президенту США Джо Байдену и послу США в Грузии Келли Дегнан с просьбой убедить грузинские власти в необходимости срочной отправки находящегося в тюрьме третьего президента за рубеж на лечение, передает «Эхо Кавказа».

«Я обращаюсь к госпоже Дегнан и прошу ее быть более активной в вопросе спасения пациента – человека, который первым поднял голос против мирового зла. Мы требуем перевода Саакашвили за рубеж на лечение, потому что только это его спасет». Об этом заявил врач-анестезиолог Леван Гогуадзе.

На ухудшении состояния здоровья заключенного экс-президента близкие стали заострять внимание еще две недели назад. В конце апреля Михаилу Саакашвили стало плохо на судебном заседании.