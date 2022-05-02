Премьер-министр Грузии: Арестович сам является оскорблением

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в интервью грузинским СМИ заявил, что слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича вредят отношениям страны с украинским народом.

«Упомянутый вами человек сам является оскорблением. Я не хочу много говорить о нем, не хочу делать комментариев. Печально то, что подобные абсурдные обвинения и оскорбления вредят нашим отношениям с украинским народом. Уверяю всех, что никто не сможет испортить наши отношения с нашими украинскими братьями и сестрами», - сказал грузинский премьер.

Гарибашвили отметил, что политики приходят и уходят, но страны и люди остаются.

Напомним, что ранее в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» Арестович обратился к властям Грузии, используя слово «зайчики». Он сказал, что грузинское руководство ведет себя «как-то странно», однако грузинский народ оценит позицию и заявления властей в отношении Украины на предстоящих выборах. Арестович также считает, что правительство Грузии своими действиями и заявлениями старается угодить Москве.