Британия ввела новые санкции против российских СМИ и банкиров

Правительство Великобритании расширило санкции против России, распространив их на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) и отдельных журналистов из России за освещение событий в Украине, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

Ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд в страну и заморозку банковских счетов в случае их обнаружения, были приняты в отношении журналистки Наили Аскер-заде, военных корреспондентов Евгения Поддубного, Александра Коца, Дмитрия Стешина, телеведущего Михаила Леонтьева, помощника президента России, председателя совета директоров Первого канала Максима Орешкина. Кроме того, рестрикции были введены против ПАО "КамАЗ", главы "Открытия" Михаила Задорнова и председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева. Отмечается, что в рамках новых ограничений российским компаниям будет запрещено пользоваться услугами британских фирм в области пиара, бухгалтерского дела и консультирования по вопросу менеджмента.

"Наш экспорт профессиональных услуг чрезвычайно ценен для многих стран, из-за чего мы и закрываем России [доступ] к нему. Лишая Россию доступа к нашим фирмам мирового уровня, занятым в сферах консультирования по вопросу менеджмента, бухгалтерии и пиара, мы увеличиваем экономическое давление на Кремль с целью изменить его курс", - заявлял министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг.

В заявлении также отмечается, что компании Великобритании составляют порядка 10% от всех зарубежных фирм, которые оказывают услуги в России в перечисленных секторах.